Tendrá la zona metropolitana de Monterrey fin de semana cálido

Para la Mesa del Norte se espera ielo nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua, las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves e inundaciones en zonas bajas del estado. Chubascos en Coahuila. Cielo con nubes dispersas y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente fresco a templado, muy frío a frío en zonas altas y gélido con heladas en zonas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en Chihuahua y cálido a caluroso en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.
Viento de dirección variable de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Chihuahua y Durango; así como viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León, vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas, Aguascalientes y san Luis Potosí. Existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en la sierra de Chihuahua.
Pronóstico meteorológico general
Para hoy, el frente frío número 34 se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, interaccionará con la vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en dichas regiones, además de lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua; así como posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.
Por otro lado, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias aisladas en zonas del occidente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.
Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el tiempo estable y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional; sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central.
Finalmente, se establecerá un evento de surada con fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.