Temporal en Chile deja dos muertos y miles aislados

Las intensas lluvias en Chile dejaron dos fallecidos, más de 2 mil personas aisladas y miles de viviendas afectadas por el nuevo sistema frontal

Un nuevo sistema frontal que impacta la zona centro-norte y sur de Chile dejó un saldo de dos personas fallecidas, más de 2 mil habitantes aislados y alrededor de 180 mil usuarios sin suministro eléctrico, mientras las autoridades mantienen la alerta roja por el riesgo de crecidas de ríos e intensas precipitaciones.

El más reciente informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) confirmó que las víctimas perdieron la vida en la Región de Los Ríos, ubicada a 845 kilómetros al sur de Santiago, luego de que un árbol derribado por los fuertes vientos impactara el vehículo en el que viajaban.

Autoridades mantienen monitoreo

El subsesecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el accidente fue reportado durante la jornada del sábado y que las circunstancias del hecho continúan bajo investigación por parte de la policía.

Desde el inicio del sistema frontal, las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en distintos puntos del país, incluyendo la comuna de Concepción, que permanece bajo alerta roja, así como localidades de las regiones de Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Ñuble y Coquimbo.

El balance oficial señala que durante las últimas horas se contabilizaron 347 personas damnificadas, 88 albergadas y 2 mil 52 aisladas debido al aumento del caudal de ríos y cursos de agua.

Además, el temporal dejó 11 viviendas destruidas, 107 con daños mayores, mil siete con dañosmenores y 572 inmuebles permanecen en proceso de evaluación por parte de las autoridades.

Persisten las lluvias

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) prevé que las precipitaciones continúen durante los próximos tres meses, con acumulados por encima de los niveles habituales, debido a la permanencia del fenómeno El Niño, el cual se mantendría activo hasta el otoño austral de 2027.

La institución también recordó que el temporal registrado entre el 14 y el 21 de julio fue considerado uno de los eventos meteorológicos más importantes de las últimas décadas. Aquel episodio afectó diez de las dieciséis regiones del país, dejó trece personas fallecidas, más de 3 mil damnificados, inundaciones, desbordamientos de ríos y daños en infraestructura.