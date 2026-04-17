Templado con probables lluvias aisladas en zonas de Nuevo León

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 30 grados por la tarde, mientras que por la noche se espera una temperatura de 26 grados

Tu navegador no soporta el elemento de video.

En la Mesa del Norte se espera para el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado, sin probabilidad de lluvia en Chihuahua, Durango y Aguascalientes.

Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío con bancos de niebla y posibles heladas en sierras de la región, y muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, además de ambiente templado a cálido en Nuevo León (este) y San Luis Potosí (este).

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, siendo templado en zonas serranas de Chihuahua; Intervalos de chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en zonas de Chihuahua y Durango; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Zacatecas, siendo de componente sur en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; además de viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Para hoy, una línea seca que se extenderá sobre el noreste de la República Mexicana en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Coahuila; y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

A su vez, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Tamaulipas; y rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior del país y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas; y lluvias con chubascos en Oaxaca, las cuales se acompañarán con posibles descargas eléctricas; asimismo, se prevén lluvias aisladas en zonas de los estados del occidente, centro y sureste del territorio nacional, además de la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá la onda de calor en zonas de Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este), Michoacán (centro y oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Guerrero (noroeste, este y sur) y Oaxaca (sur).

Se pronostica mar de fondo con oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; además de oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en la costa occidental de Baja california y Baja California Sur, y en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.