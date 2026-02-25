Templado con máxima de 25 grados en Monterrey

En la Mesa del Norte se presentará cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región.
Ambiente frío a muy frío durante la mañana, así como gélido en Chihuahua, Durango y Nuevo León. Ambiente templado a cálido por la tarde.
Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua.
Pronóstico meteorológico general
Este día, amanecerá con ambiente frío a gélido y con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.
Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 37 comenzará a modificar sus características térmicas, y mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Al mismo tiempo, se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.
Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.