Templado con máxima de 25 grados en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente brumoso y templado para este martes en donde la temperatura máxima será de 25 grados, para cerrar la jornada con 17 grados

En la Mesa del Norte se presentará cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región.

Ambiente frío a muy frío durante la mañana, así como gélido en Chihuahua, Durango y Nuevo León. Ambiente templado a cálido por la tarde.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León, así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en el resto de la región y rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua.

Pronóstico meteorológico general

Este día, amanecerá con ambiente frío a gélido y con posibles heladas en zonas altas del norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional.

Por la tarde, la masa de aire ártico que impulsó al frente frío número 37 comenzará a modificar sus características térmicas, y mantendrá viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Al mismo tiempo, se prevé el establecimiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y aunado al ingreso de humedad, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, sur y sureste mexicano.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente cálido a caluroso en el noroeste de la República Mexicana.