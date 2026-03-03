Temperatura máxima promedio de 30 grados esta semana en Monterrey

Clima en Monterrey con tiempo estable y temperatura máxima de 30 grados en promedio durante esta primera semana de marzo en Monterrey

Para la Mesa del Norte se presentará cielo medio nublado a nublado durante el día con chubascos en Chihuahua y Durango, además de lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, todas con descargas eléctricas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Aguascalientes y San Luis Potosí.

Por la mañana, ambiente frío a fresco, así como muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua; y de componente sur en Coahuila y Nuevo León. Viento de dirección variable con rachas de 40 a 60 km/h en Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Pronóstico meteorológico general

Este día, un nuevo frente frío número 38 sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando vientos con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en la península de Baja California, Sonora y Chihuahua; además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de dicha península.

Simultáneamente, canales de baja presión en el interior del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el persistente ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el norte, occidente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente muy caluroso en la mayor parte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro-sur), Michoacán (centro y suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero (centro y este), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).