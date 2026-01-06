Temperatura máxima de 30 grados durante la semana en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente cálido para esta semana en Monterrey previo a la llegada de un frente frío durante el próximo sábado

Para la Mesa del Norte se presentará cielo despejado a medio nublado en el transcurso del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío en zonas serranas de Coahuila y Aguascalientes; muy frío con heladas en zonas serranas de San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas; así como gélido con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua. Durante la tarde, ambiente cálido en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente fresco a templado en el resto de la región. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, así como viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.