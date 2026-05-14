Temperatura continuará subiendo este jueves, que será soleado

Nuevamente las condiciones serán contrastantes, pues durante la mañana el clima será fresco, pero en la tarde el calor prevalecerá

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La ciudad de Monterrey registra este jueves condiciones meteorológicas marcadas por un ambiente caluroso y una marcada estabilidad, lo que garantiza una jornada sin interrupciones para las actividades al aire libre.

Estado del tiempo hoy

Con una temperatura actual de 20°C, el área metropolitana se prepara para un ascenso térmico significativo. Se prevé que el termómetro alcance una máxima de 33°C durante las horas de mayor insolación, manteniéndose un ambiente cálido durante gran parte del día. Al caer la noche, el registro descenderá hasta una mínima de 25°C, manteniendo condiciones templadas para finalizar la jornada.

Cielo y precipitaciones

El cielo se mantendrá mayormente soleado durante la mayor parte del día, permitiendo una radiación solar directa. Para quienes se preguntan por la posibilidad de lluvias, el pronóstico es contundente: no existen condiciones para la formación de precipitaciones. La ausencia de humedad significativa y la presencia de un sistema de alta presión aseguran un cielo despejado, sin probabilidad de chubascos o tormentas aisladas.

Recomendaciones para la ciudadanía

Hidratación constante: Debido a las temperaturas que superan los 30°C, se recomienda aumentar el consumo de agua, especialmente para quienes realizan actividades físicas o trabajan a la intemperie.

Protección solar: Dada la alta exposición solar, el uso de protector solar, sombreros o lentes de sol es altamente recomendable entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Gestión de mascotas: Dado que el asfalto puede alcanzar temperaturas elevadas rápidamente, asegúrese de que sus mascotas permanezcan en áreas con sombra y tengan acceso constante a agua fresca.

Esta estabilidad se mantendrá bajo vigilancia, ya que la combinación de cielos despejados y calor es característica de la temporada en el noreste del país. Se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil de Nuevo León para cualquier actualización en las condiciones climáticas.