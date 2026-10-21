Supertifón Champi amenaza Filipinas con vientos y fuerte oleaje

La provincia de Batanes pasó al nivel 2 de una escala de cinco, ante la posibilidad de registrar vientos de entre 62 y 88 km/h en un plazo de 24 horas

El supertifón Champi alcanzó vientos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 265 km/h al este del norte de Filipinas, donde las autoridades elevaron la alerta en la provincia de Batanes y advirtieron de oleaje de hasta nueve metros.

La Agencia Meteorológica Filipina (PAGASA) informó que el ciclón, denominado Rosal dentro del país, llegó a su pico de intensidad este miércoles 21 de octubre. A las 10:00 horas locales, su centro se encontraba aproximadamente a 845 kilómetros al este del norte de Luzón.

Aunque el pronóstico contempla un debilitamiento gradual, las autoridades mantienen las advertencias por vientos, lluvias y condiciones marítimas peligrosas durante su acercamiento al extremo norte del archipiélago.

Batanes sube a nivel 2 de alerta por viento

La provincia de Batanes pasó al nivel 2 de una escala de cinco, ante la posibilidad de registrar vientos de entre 62 y 88 km/h en un plazo de 24 horas. Esas velocidades corresponden a los efectos previstos en la zona, mientras que los vientos más intensos se concentran cerca del centro del supertifón.

PAGASA señaló que las condiciones pueden ocasionar daños menores a moderados, con afectaciones en viviendas vulnerables, interrupciones del suministro eléctrico y pérdidas en cultivos.

Otras áreas del norte permanecen bajo la señal de viento número 1, incluidas las islas Babuyan y sectores de Cagayan, Ilocos Norte y Apayao.

Olas de nueve metros amenazan la navegación

El peligro marítimo se concentra en las costas norte y este de Batanes y en el litoral oriental de las islas Babuyan, donde se pronostican olas de hasta nueve metros. En las costas norte y este de Cagayan, el oleaje podría alcanzar ocho metros.

Ante estas condiciones, la agencia pidió a las embarcaciones permanecer en puerto y a quienes ya se encuentren navegando buscar refugio seguro hasta que disminuyan el viento y las olas.

En el norte de Luzón también se esperan lluvias hasta el viernes, con riesgo de inundaciones localizadas y deslizamientos de tierra.

Prevén su mayor acercamiento entre jueves y viernes

Champi avanza hacia el oeste-noroeste a 25 km/h. Según la trayectoria prevista, su mayor aproximación al extremo norte de Luzón ocurriría entre el jueves 22 y la tarde del viernes 23 de octubre.

Posteriormente, el sistema giraría hacia el norte y noreste y abandonaría el área de responsabilidad filipina entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. PAGASA advirtió que la trayectoria todavía puede cambiar y que los efectos pueden extenderse fuera de la ruta prevista del centro.

El organismo espera que el debilitamiento comience durante la tarde y noche del miércoles, que el ciclón descienda a categoría de tifón el jueves y que se convierta en tormenta tropical severa el domingo. Esa evolución no elimina las amenazas para las comunidades costeras ni para la navegación durante los próximos días.