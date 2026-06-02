Suma Japón nueve heridos por el paso del tifón Jangmi

La Agencia Meteorológica de Japón informó que avanzaba cerca de la isla de Amami-Oshima con vientos que alcanzaban ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

El paso del tifón Jangmi por el sur de Japón dejó al menos nueve personas heridas y provocó afectaciones en servicios básicos, transporte e infraestructura, mientras el fenómeno continúa su avance hacia la isla principal del país.

Las autoridades japonesas informaron que los lesionados se encuentran fuera de peligro y presentan heridas leves. Además, se reportaron daños parciales en edificios, inundaciones en carreteras y la caída de árboles y diversos objetos debido a las fuertes rachas de viento registradas en la región.

Miles de hogares permanecen sin electricidad

De acuerdo con el Gobierno japonés, cerca de 48,000 viviendas en las prefecturas de Okinawa y Kagoshima permanecen sin suministro eléctrico como consecuencia de las condiciones meteorológicas asociadas al tifón.

Las autoridades continúan trabajando para restablecer el servicio y atender los daños provocados por el fenómeno, que se mantiene bajo vigilancia ante su posible fortalecimiento en las próximas horas.

ÀVISO🌀

El tifón #Jangmi golpea con lluvias intensas y fuertes vientos Okinawa, Japón 🇯🇵

Los fuertes vientos derribaron el árbol simbólico de gajumaru ubicado frente al Music Town Oto Ichi en la ciudad de Okinawa.



Ahora el #typhon en aproximación a la Prefectura de Kagoshima… pic.twitter.com/k41ELudfsV — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) June 1, 2026

Cancelan vuelos y rutas marítimas

Las afectaciones también alcanzaron al transporte. Alrededor de 330 vuelos fueron cancelados, mientras que más de 60 rutas marítimas suspendieron operaciones. Asimismo, se prevé la interrupción temporal de cerca de una veintena de líneas ferroviarias.

Ante el riesgo de lluvias intensas e inundaciones, se emitió una orden de evacuación para toda la ciudad de Miyazaki, donde viven más de 400,000 personas.

Jangmi se dirige hacia el centro de Japón

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el tifón avanzaba cerca de la isla de Amami-Oshima con vientos que alcanzaban ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora.

Los pronósticos indican que Jangmi podría impactar zonas densamente pobladas como Nagoya y Tokio durante las próximas horas. Las autoridades advirtieron sobre posibles deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos e inundaciones, por lo que mantienen activas las medidas preventivas en varias regiones del país.