Sube temperatura a más de 30 grados con bruma en Monterrey

Este sábado será muy caluroso por lo que se recomienda mantenerse hidratado para evitar una insolación. Conoce aquí el pronóstico completo.

El área metropolitana de Monterrey inicia este sábado con un ambiente parcialmente nublado y presencia de neblina, acompañado de una temperatura cercana a los 21 grados, lo que genera condiciones frescas durante las primeras horas del día.

Conforme avanza la jornada, se prevé un incremento considerable en la temperatura, con cielo mayormente despejado y un ambiente soleado y brumoso durante la tarde, alcanzando una máxima de 35 grados.

¿Cómo evolucionará el clima durante el día?

Para la tarde, el calor será el principal factor, con radiación solar intensa y sensación térmica elevada debido a la bruma en la atmósfera. Estas condiciones mantendrán un ambiente seco en gran parte de la zona metropolitana.

Durante la noche, el clima continuará cálido, con temperaturas alrededor de los 29 grados y cielo con algunas nubes, sin probabilidad de lluvia.

¿Cuál es la calidad del aire hoy en Monterrey?

De acuerdo con el monitoreo ambiental, la calidad del aire presenta variaciones a lo largo del día:

Mañana: Buena, condiciones favorables para actividades al aire libre.

Buena, condiciones favorables para actividades al aire libre. Tarde: Aceptable, con ligero aumento de contaminantes.

Aceptable, con ligero aumento de contaminantes. Noche: Se mantiene aceptable, con posibles efectos leves en personas sensibles.

¿Qué recomendaciones seguir ante el clima y la calidad del aire?

Se recomienda mantenerse hidratado ante las altas temperaturas, evitar exposición prolongada al sol entre las 12:00 y 17:00 horas y moderar actividades al aire libre durante la tarde y noche, especialmente en personas con afecciones respiratorias.