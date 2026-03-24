Sube el termómetro en Monterrey para este martes 24 de marzo

El panorama meteorológico indica ausencia de precipitaciones, viento entre 30 y 40 km/h y variaciones térmicas; checa aquí el pronóstico completo.

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Durante la jornada de hoy se prevé un ambiente estable en la región de Nuevo León, con predominio de cielo despejado y ausencia de precipitaciones.

El amanecer se registra con una temperatura cercana a los 17 grados, lo que permite un inicio de jornada fresco, especialmente en zonas abiertas y rurales.

Conforme avance el día, el ambiente irá en ascenso de manera gradual hasta alcanzar una temperatura máxima estimada de 32 grados centígrados.

Este incremento térmico estará acompañado de cielo mayormente soleado, con radiación solar intensa durante las horas centrales del día, lo que incrementa la sensación térmica en áreas urbanas.

Temperaturas y comportamiento del viento durante el día

El comportamiento térmico se mantendrá estable, sin cambios bruscos, lo que favorece condiciones secas en prácticamente todo el estado. Por la tarde, el calor se mantendrá presente, aunque sin indicios de sistemas frontales o humedad significativa que genere lluvia.

En cuanto al viento, se anticipan rachas ligeras a moderadas durante la mañana y nuevamente por la noche. Estas condiciones pueden aportar una ligera sensación de frescura en momentos específicos del día, principalmente en zonas elevadas o expuestas.

Hacia el término del día, las temperaturas descenderán nuevamente, ubicándose entre los 22 y 24 grados centígrados, manteniendo un ambiente templado durante la noche, sin cambios relevantes en la nubosidad.

Pronóstico extendido y recomendaciones para la semana

De manera general, el patrón atmosférico se mantiene bajo condiciones de estabilidad, lo que sugiere la continuidad de días mayormente soleados en el corto plazo.

No se observan sistemas que favorezcan lluvias relevantes en el estado durante el periodo inmediato. Para los siguientes días, se espera un comportamiento similar, con temperaturas que podrían mantenerse en rangos cálidos durante las tardes y mañanas frescas.

Este tipo de escenarios es común en la transición hacia la temporada más cálida del año. Se recomienda el uso de protección solar durante las horas de mayor radiación, así como mantenerse hidratado ante el incremento de temperatura en el día. En exteriores, es conveniente evitar exposición prolongada al sol entre mediodía y media tarde.