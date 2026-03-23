Sol y viento dominan el clima hoy en Monterrey

La primera empieza con altas temperaturas y ambiente seco, pero en la noche habrá cambios; checa el pronóstico completo aquí.

El pronóstico del clima para este domingo 22 de marzo en Monterrey y su área metropolitana indica condiciones soleadas y con presencia de bruma desde las primeras horas del día, de acuerdo con autoridades estatales.

¿Cómo estará el clima hoy en Monterrey?

Durante la mañana se espera un ambiente fresco con temperatura mínima de 16 grados, acompañado de cielo despejado y ligera bruma.

Por la tarde, el termómetro alcanzará una máxima de 32 grados, con condiciones mayormente despejadas y sin probabilidad de lluvia.

Para la noche, se prevé un ambiente templado con alrededor de 21 grados, manteniéndose el cielo despejado.

¿Habrá viento o lluvia en los próximos días?

El pronóstico extendido indica que no se esperan precipitaciones en la región durante los próximos días, con probabilidad de lluvia en 0%.

Además, se mantendrán vientos moderados de entre 30 y 40 km/h, lo que podría influir en la sensación térmica.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 35 grados de lunes a jueves, con mínimas entre 16 y 18 grados.

¿Cuál es la calidad del aire hoy?

De acuerdo con el reporte del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), la calidad del aire en la zona metropolitana se reporta como buena durante la mañana.

Sin embargo, para la tarde y noche se prevé que pase a un nivel aceptable, lo que implica un riesgo moderado para grupos sensibles.

Recomendaciones ante el clima y la calidad del aire

Ante estas condiciones, se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y tomar precauciones si se pertenece a grupos vulnerables ante cambios en la calidad del aire.