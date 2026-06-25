Sofoca ola de calor a Europa con temperaturas de 40 grados

Algunos de los principales atractivos turísticos del país modificaron horarios y operaciones para reducir la exposición al calor de visitantes y trabajadores.

Una intensa ola de calor mantiene bajo presión a gran parte de Europa occidental, donde millones de personas enfrentan temperaturas extremas que han obligado a las autoridades a emitir alertas, modificar horarios laborales y restringir actividades en algunos de los sitios más visitados del continente.

El fenómeno está asociado a una denominada "cúpula de calor", un sistema de alta presión que atrapa aire caliente sobre una región durante varios días. La situación ha llevado a Francia, Reino Unido, Italia y España a activar medidas extraordinarias para reducir riesgos entre la población, especialmente entre personas vulnerables.

Las condiciones meteorológicas han provocado nuevos récords de temperatura y renovado las advertencias sobre los efectos del cambio climático y la frecuencia de eventos extremos en distintas partes del mundo.

¿Por qué Europa enfrenta temperaturas tan elevadas?

La cúpula de calor que cubre amplias zonas del continente funciona como una especie de tapa atmosférica que impide la dispersión del aire caliente. Esto provoca que las temperaturas aumenten progresivamente y permanezcan elevadas durante varios días consecutivos.

Expertos en clima han señalado que estos episodios son cada vez más frecuentes e intensos. Según especialistas consultados en Reino Unido, el calentamiento global favorece la aparición de olas de calor más prolongadas y con registros térmicos superiores a los observados décadas atrás.

Las previsiones apuntan a que los próximos años podrían continuar marcados por temperaturas récord en distintas regiones del planeta.

Francia rompe récords y amplía alertas por calor extremo

Francia registró uno de los episodios más severos de su historia reciente. La agencia meteorológica nacional informó que el indicador térmico del país alcanzó niveles nunca antes observados, mientras varias ciudades superaron los 40 grados Celsius.

Las autoridades colocaron a cerca de tres cuartas partes del territorio bajo alerta roja por calor extremo, una medida que afecta a decenas de millones de habitantes.

En la región de Bretaña, tradicionalmente conocida por su clima más fresco, miles de hogares quedaron sin electricidad después de que equipos de infraestructura eléctrica presentaran fallas asociadas a las altas temperaturas.

Además, algunos de los principales atractivos turísticos del país modificaron horarios y operaciones para reducir la exposición al calor de visitantes y trabajadores.

Reino Unido enfrenta una situación poco habitual

Las temperaturas también alcanzaron niveles excepcionales en Reino Unido, donde se reportó el día más caluroso de junio desde que existen registros. Algunas localidades del sur de Inglaterra registraron temperaturas cercanas a los 36 grados Celsius.

La Met Office emitió una alerta roja por salud ante el calor para amplias zonas de Inglaterra y Gales. Se trata apenas de la segunda ocasión en que las autoridades británicas activan este nivel de advertencia.

Más de 1.000 escuelas suspendieron actividades y varios servicios ferroviarios fueron cancelados o modificados debido a las condiciones climáticas. Las autoridades pidieron a la población evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse hidratada.

Los pronósticos incluso contemplan la posibilidad de que algunas zonas vuelvan a acercarse o superar la barrera de los 40 grados Celsius, una temperatura que hasta hace pocos años era considerada excepcional en el país.

Italia y España también refuerzan medidas preventivas

En Italia, el Ministerio de Salud emitió alertas rojas para varias ciudades, incluidas Roma, Milán, Florencia y Turín. Las previsiones indican que algunas localidades podrían alcanzar hasta 41 grados Celsius durante los próximos días.

Mientras tanto, España también mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones meteorológicas debido al incremento sostenido de las temperaturas y los riesgos asociados para la salud.

Las recomendaciones oficiales incluyen evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor, consumir líquidos de forma constante y permanecer en espacios frescos siempre que sea posible.