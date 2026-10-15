Simon se degrada a tormenta tropical y Trudy gana intensidad

El reporte nocturno del SMN le atribuyó vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora

Simon se debilitó a tormenta tropical la noche de este miércoles 14 de octubre, después de varios días de lluvias y alertas en el occidente de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el ciclón dejó de afectar al territorio nacional, aunque continúa la vigilancia por su trayectoria y el oleaje en el Pacífico.

En el reporte de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, el sistema registró vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y rachas de 120, con desplazamiento hacia el suroeste a 7 kilómetros por hora.

Su centro se ubicó a unos 335 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 445 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Prevén movimiento lento y mayor debilitamiento

El SMN indicó que Simon podría permanecer semiestacionario frente a las costas del Pacífico central mexicano durante los siguientes dos días, mientras pierde intensidad.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) prevé un posible giro hacia el noroeste a partir del viernes, con una trayectoria cerca o al oeste de Baja California Sur durante el fin de semana. El pronóstico no confirma un impacto en tierra.

El organismo estadounidense explicó que Simon es un sistema muy compacto, susceptible a cambios rápidos de intensidad. La entrada de aire seco y el aumento de los vientos en altura favorecerían su debilitamiento durante los próximos días.

Mantienen vigilancia por marejadas y corrientes de resaca

Aunque el SMN señaló que el ciclón ya no afecta al territorio nacional, el NHC advirtió que las marejadas podrían generar oleaje y corrientes de resaca peligrosas en partes de la costa centro-occidental de México y Baja California Sur.

Por ello, el descenso de categoría no implica que hayan terminado todos los riesgos en el litoral. El organismo recomendó a la población de Baja California Sur seguir las actualizaciones sobre la evolución del sistema.

Durante su paso frente al occidente del país, Simon provocó lluvias intensas, suspensión de actividades y cierres temporales de los aeropuertos de Puerto Vallarta y Colima. El balance oficial reportó al menos una persona fallecida en Guerrero.

Trudy se fortalece al sur de Guerrero

Mientras Simon pierde fuerza, la tormenta tropical Trudy continúa intensificándose al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca.

El reporte nocturno del SMN le atribuyó vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora.

Trudy podría alcanzar la categoría 1 de huracán durante las primeras horas del jueves. Su evolución corresponde a un sistema distinto de Simon y permanece bajo seguimiento por sus posibles efectos en el sur del país.