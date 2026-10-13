Simon se debilita a categoría 2, mantiene riesgo para el Pacífico

Aunque ha perdido intensidad, los pronósticos indican que su debilitamiento podría ser temporal y recuperar algo de fuerza entre el martes y miércoles

El huracán Simon se debilitó durante la mañana de este lunes y descendió a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, luego de haber alcanzado categorías superiores durante el fin de semana; sin embargo, continúa generando lluvias intensas, oleaje elevado y fuertes rachas de viento en estados del occidente del país.

De acuerdo con la actualización más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el sistema presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, con rachas de hasta 215 km/h, mientras se desplaza lentamente hacia el noroeste frente a las costas mexicanas.

A las 08:00 horas de este lunes, el centro del fenómeno se ubicaba aproximadamente a 90 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 345 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Aunque el ciclón ha perdido intensidad, los pronósticos indican que su debilitamiento podría ser temporal. El NHC señaló que Simón podría recuperar algo de fuerza entre el martes y miércoles, antes de acercarse a las costas de Sinaloa.

Las bandas nubosas del huracán continúan provocando lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Nayarit y el sur de Sinaloa, además de oleaje elevado y condiciones peligrosas para la navegación marítima.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene zonas de prevención y vigilancia por efectos de huracán y tormenta tropical en distintos puntos del litoral del Pacífico, incluyendo sectores de Jalisco, Nayarit y las Islas Marías.

Las proyecciones más recientes indican que Simon continuará desplazándose paralelamente a la costa durante las próximas horas, para posteriormente girar hacia el noreste en dirección a Sinaloa, donde podría aproximarse como huracán de categoría 1 antes de debilitarse gradualmente sobre tierra.

Autoridades de Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar acercarse a zonas de oleaje elevado y extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.