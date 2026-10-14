Simon se debilita a categoría 1, pero mantiene alerta por lluvias

Simon avanza frente a las costas del Pacífico, aunque mantiene amenaza de lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en los estados de Nayarit y Sinaloa

El huracán Simon se debilitó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, aunque continúa representando un riesgo para diversos estados del Pacífico mexicano debido a las lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado que genera su amplia circulación.

De acuerdo con los reportes más recientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Centro Nacional de Huracanes (NHC), el sistema se ubicaba la mañana de este martes a unos 155 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y aproximadamente 320 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Presenta vientos máximos sostenidos cercanos a 150 kilómetros por hora, con rachas de hasta 185 kilómetros por hora, mientras avanza lentamente hacia el oeste-noroeste a una velocidad de entre 5 y 6 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas señalaron que la circulación de Simon mantendrá lluvias muy fuertes en Sinaloa y Nayarit, además de precipitaciones fuertes en Jalisco. Asimismo, se esperan vientos de 40 a 50 km/h con rachas de hasta 70 km/h y oleaje de dos a tres metros en zonas costeras.

Ante estas condiciones, Protección Civil mantiene zonas de vigilancia por efectos de huracán y tormenta tropical en sectores de la costa del Pacífico. Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como inundaciones en áreas bajas de los estados afectados.

Los pronósticos indican que Simon continuará su desplazamiento frente a las costas occidentales del país como huracán categoría 1 durante las próximas horas. Sin embargo, se prevé que comience a perder fuerza gradualmente en los siguientes días hasta degradarse a tormenta tropical. Algunos modelos mantienen la posibilidad de que sus remanentes o el propio sistema impacten territorio sinaloense hacia el fin de semana, aunque la trayectoria aún presenta incertidumbre.

Las autoridades exhortaron a la población de las zonas costeras y de riesgo a mantenerse informada mediante los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil ante cualquier cambio en la evolución del fenómeno meteorológico.