'Simón' podría llegar a categoría 3 antes de acercarse a México

La trayectoria prevista contempla que continúe hacia el oeste-noroeste durante el jueves y posteriormente gire hacia el noroeste y norte el viernes

La tormenta tropical Simón podría alcanzar la categoría 3 de huracán antes de aproximarse a las costas del occidente de México este fin de semana.

El sistema se formó este miércoles 7 de octubre en el Pacífico y amenaza con provocar lluvias abundantes, inundaciones y deslaves, incluso antes de un eventual ingreso a tierra.

En el aviso de las 15:00 horas del centro de México, Simón se ubicaba a 285 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 485 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora.

Simón podría alcanzar categoría 3 el sábado

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que el ciclón se fortalezca durante las próximas 48 horas y alcance intensidad de huracán hacia finales del jueves 8 de octubre. Para el sábado podría convertirse en un huracán mayor, de categoría 3 o superior.

La trayectoria prevista contempla que continúe hacia el oeste-noroeste durante el jueves y posteriormente gire hacia el noroeste y norte el viernes, para acercarse a las costas del suroeste mexicano el sábado.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional sitúa al sistema el sábado 10 de octubre, al mediodía, a unos 75 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora.

La misma proyección lo ubica cerca de San Blas, Nayarit, el domingo y en tierra al nor-noroeste de Mazatlán, Sinaloa, el lunes, con intensidad de categoría 1.

El punto de entrada y la fuerza del ciclón todavía pueden modificarse conforme se actualicen los avisos meteorológicos.

Lluvias abundantes amenazan a Colima y Michoacán

El Centro Nacional de Huracanes estima acumulados de aproximadamente 200 a 300 milímetros de lluvia en partes del suroeste de México hasta el domingo, con máximos aislados de entre 380 y 635 milímetros en zonas de Colima y Michoacán. Estas precipitaciones podrían ocasionar inundaciones peligrosas y deslaves, particularmente en terrenos montañosos.

Para este miércoles, el SMN reportó que la circulación de Simón favorece lluvias de 75 a 150 milímetros en Guerrero y Oaxaca, así como de 50 a 75 milímetros en Michoacán. También pronosticó oleaje de dos a tres metros en las costas de Guerrero y el oeste de Oaxaca, y de uno a dos metros en Michoacán.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones ante el aumento de los niveles de ríos y arroyos, las condiciones del mar y la posibilidad de inundaciones, además de seguir las indicaciones de Protección Civil y los avisos del SMN.