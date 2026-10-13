'Simon' causa estragos en Jalisco y se enfila a Sinaloa

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 06:00 horas, este fenómeno se mantiene como categoría 3

El paso del huracán "Simon" ya comenzó a generar condiciones adversas en suelo mexicano, particularmente en la zona costera de Jalisco, la cual se ha visto afectada por constantes lluvias desde las primeras horas de este lunes 12 de octubre.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizado a las 06:00 horas, este fenómeno se mantiene como categoría 3, con rachas de vientos de hasta 100 km/h y generando olas de hasta 3.5 metros de altura.

Por el momento, "Simon" está cerca de Puerto Vallarta, donde se cancelaron todas las actividades no esenciales; sin embargo, la localidad más tocada por sus efectos es Costalegre, donde las labores de prevención redujeron los daños materiales al mínimo.

Se espera que "Simon" continúe debilitándose conforme avanza hacia Nayarit, por lo que al momento de tocar tierra en el estado de Sinaloa el jueves, podría haber perdido la mayor parte de su fuerza.

Siguen en alerta

Pese a que el huracán se mantiene perdiendo fuerza, las autoridades mantienen los protocolos de prevención y emergencia en los estados donde se espera lleguen sus efectos.

Además, en Jalisco se suspendieron las clases en 22 municipios, los cuales son :

Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

El Grullo

El Limón

Guachinango

La Huerta

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tolimán

Tomatlán

Tuxcacuesco

Villa Purificación

Paralelamente, en Baja California se suspendieron clases en todo el estado, pues continúan las labores de limpieza por el paso de "Rachel". Mientras que en Nayarit no habrá clases en Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.

Se recomienda a la población mantenerse al tanto de las actualizaciones oficiales del fenómeno por parte del SMN y Protección Civil, que se encuentran monitoreando a "Simon".