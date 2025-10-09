Sigue vigente el panorama de lluvia en Monterrey

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 28 grados y alta probabilidad de precipitación durante esta jornada de miércoles

En la Mesa del Norte se presentará durante el trascurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco, y frio con bancos de niebla o neblina en sierras de la región, así como ambiente templado a cálido en el este de Coahuila, norte de Nuevo León y este de San Luis Potosí.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Chihuahua y Durango, así como ambiente templado en sierras de la región.

Lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí (este); puntuales muy fuertes en Nuevo León; y puntuales fuertes en Coahuila, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; dichas lluvias podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Asimismo se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Viento de componente este de 30 a 40 km/h en la región, con rachas de 50 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.