Sigue pronóstico de lluvias en Nuevo León para este martes

Por: Olivia Martínez 15 Junio 2026, 23:25 Compartir

Las lluvias darán una tregua de tres días. Y es que para este próximo fin de semana, 20 y 21 de junio, se espera un nuevo sistema frontal

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Para este martes, el pronóstico de lluvias prevalece en Nuevo León. La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Dulce Cruz Torres, dijo que, al igual que como sucedió el lunes, el pronóstico para este martes es de precipitaciones de muy fuertes a puntuales e intensas. En entrevista en Info7 Contigo, con la conductora Lety Benavides, la especialista pidió a la población tomar estas proyecciones en cuenta. "Estas condiciones son generadas por una baja presión, que precisamente está sobre el Noreste del país, ahorita tiene el 30 por ciento para desarrollo ciclónico, sin embargo, el movimiento de este sistema va a ser hacia el Noreste, ingresando a la parte Sureste de Texas, pero este sistema se está conjugando con la aproximación y el ingreso de un sistema frontal fuera de temporada", dijo. Las lluvias darán una tregua de tres días. Y es que para este próximo fin de semana, 20 y 21 de junio, se espera un nuevo sistema frontal, fuera de temporada, que se aproximará a la frontera Norte, y se conjugará con un canal de baja presión, así que nuevamente habrá incremento en el potencial de lluvias. Prevén nuevo incremento de lluvias para el fin de semana "Ya para lo que es miércoles, jueves y viernes, disminuye porque esta baja presión se despaza hacia el Sureste de Texas, sin embargo, es importante mencionar que para el siguiente fin de semana, 20 y 21 de junio, un nuevo sistema frontal, fuera de temporada, se aproximará nuevamente a la frontera Norte del país, eso se conjuga con un canal de baja presión y nuevamente tendremos un incremento en el potencial de lluvias para el próximo fin de semana", explicó.