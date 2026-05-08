Se va el calor y llegan las lluvias a la metrópoli regia

Para la Mesa del Norte en el transcurso del día se pronostica cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales intensas en Nuevo León (este y noreste); muy fuertes en Coahuila (este y noreste) y San Luís Potosí (norte y centro) y fuertes en Zacatecas (noreste), las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo; además de lluvias aisladas en Chihuahua y sin lluvia en Aguascalientes.
Por la mañana, bancos de niebla en zonas de Coahuila y Nuevo León; ambiente fresco en la región, y muy frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Durante la tarde, ambiente caluroso con prevalencia de la onda de calor en Durango (suroeste), San Luis Potosí, Zacatecas (norte y noreste) y Aguascalientes; finalizando a partir de este día en Coahuila y Nuevo León.
Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí, con posible formación de torbellinos en Nuevo León (norte) y Coahuila (norte).