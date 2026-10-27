Se registrarán lluvias muy fuertes en Nayarit y Jalisco

La circulación de la tormenta tropical Vance mantiene probabilidad de lluvias puntuales fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en occidente y sur de México

Durante este lunes, una línea seca sobre el norte, originará lluvias puntuales fuertes en el norte de Chihuahua y Coahuila e intervalos de chubascos y vientos fuertes en el norte y noreste de México.

Canales de baja presión e inestabilidad atmosférica en el interior del territorio mexicano, originarán chubascos y lluvias fuertes en el centro, oriente y sureste del país.

Mientras que el aporte de humedad generado por la tormenta tropical Vance, reforzará la ocurrencia de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (sur) y Jalisco (oeste), así como chubascos y lluvias fuertes en el occidente y sur del territorio nacional, además de rachas de viento de hasta 60 km/h y oleaje elevado en sus costas.

Pronóstico para la Mesa del Norte

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (este y sur), Coahuila (oeste y suroeste), Durango (norte, centro y sur) y Zacatecas (norte y oeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; y chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas.

Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en la región, y ambiente frío a muy frío en zonas montañosas de Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido.

Viento del este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí; así como rachas de hasta 35 km/h en Durango y Aguascalientes.