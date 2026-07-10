Se pronostican lluvias intensas en Jalisco, Veracruz y Tabasco

El desplazamiento de las ondas tropicales número 16 y 17 sobre el litoral del Pacífico, mantendrán las condiciones de lluvias en zonas de estos estados

Para hoy, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el noreste y occidente de México, y canales de baja presión extendidos sobre el noroeste y norte del país, así como el ingreso de aire húmedo y el desplazamiento de las ondas tropicales número 16 y 17 sobre el litoral del Pacífico centro y sur, mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Jalisco (noreste), Veracruz (norte y sur) y Tabasco (oeste).

Así como puntuales muy fuertes en Sonora (centro, este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), San Luis Potosí (este), Tamaulipas (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y centro), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur); puntuales fuertes en Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Colima, Michoacán (norte y noreste), Estado de México (norte), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero (este).

Lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todas acompañadas con descargas eléctricas, además de posible caída de granizo en la mayor parte de las entidades del territorio nacional.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera; mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del norte y noreste de la República Mexicana y península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (centro y sur), iniciando a partir de hoy en Michoacán (costa) y Oaxaca (sur), y con ambiente extremadamente caluroso en el noreste de Baja California y noroeste de Sonora.