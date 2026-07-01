Se prevén estos cinco sistemas meteorológicos para este martes

Al menos cinco sistemas meteorológicos son los que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que se presenten durante la jornada de este martes en el país.
A través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mencionó que las regiones del occidente y centro de México registrarán una circulación ciclónica en niveles medios; la onda tropical número 13 afectaría el sur de las costas del Pacífico mexicano.
Mientras que para el norte, occidente y centro se esperan precipitaciones por canales de baja presión; inestabilidad atmosférica para una gran parte del territorio nacional.
¡Buenos días! ☀️ de acuerdo con @conagua_clima, estos son los sistemas meteorológicos presentes en México el día de hoy:— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026
🌀 Circulación ciclónica en niveles medios — sobre el occidente y centro de México.
🌧️ Canales de baja presión — extendidos sobre el norte, occidente y… pic.twitter.com/nu5kbKw6i1
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua (este, sur y suroeste)
- Durango (norte, oeste y sur)
- Sinaloa (noreste, este y sureste)
- Jalisco (norte, centro y sur)
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Coahuila (oeste)
- Tamaulipas (sur)
- San Luis Potosí (suroeste)
- Zacatecas (oeste, sur y sureste)
- Aguascalientes
- Nayarit (norte y este)
- Colima
- Michoacán (norte y este)
- Guerrero (centro)
- Guanajuato (oeste, norte y centro)
- Querétaro (oeste y sur)
- Hidalgo (oeste)
- Estado de México (norte y oeste)
- Ciudad de México
- Puebla (norte)
- Veracruz (centro y sur)
- Chiapas (centro y este)
- Tabasco (este)
- Campeche (norte y suroeste)
- Yucatán (centro y oeste)
- Quintana Roo (sur)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Nuevo León
- Morelos
- Tlaxcala
- Oaxaca
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
Se esperan altas temperaturas de hasta 45 °C
Sin embargo, las altas temperaturas se tienen previstas para esta jornada. El termómetro podría ascender hasta los 45 °C. A continuación te presentamos un listado sobre las entidades que registrarán estas cálidas condiciones.
De 40 a 45 °C
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (centro y sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Sinaloa (norte)
De 35 a 40 °C
- Baja California (noreste)
- Durango (noreste y oeste)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Nayarit
- Jalisco (sur y suroeste)
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Veracruz (centro y sur)
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
De 30 a 35 °C
- Zacatecas (norte)
- San Luis Potosí (este)
- Puebla (norte y suroeste)
- Morelos