Se prevén estos cinco sistemas meteorológicos para este martes

Para el norte, occidente y centro se esperan precipitaciones por canales de baja presión; inestabilidad atmosférica para una gran parte del territorio nacional

Al menos cinco sistemas meteorológicos son los que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que se presenten durante la jornada de este martes en el país.

A través de sus redes sociales, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) mencionó que las regiones del occidente y centro de México registrarán una circulación ciclónica en niveles medios; la onda tropical número 13 afectaría el sur de las costas del Pacífico mexicano.

Mientras que para el norte, occidente y centro se esperan precipitaciones por canales de baja presión; inestabilidad atmosférica para una gran parte del territorio nacional.

¡Buenos días! ☀️ de acuerdo con @conagua_clima, estos son los sistemas meteorológicos presentes en México el día de hoy:



🌀 Circulación ciclónica en niveles medios — sobre el occidente y centro de México.



🌧️ Canales de baja presión — extendidos sobre el norte, occidente y… pic.twitter.com/nu5kbKw6i1 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua (este, sur y suroeste)

Durango (norte, oeste y sur)

Sinaloa (noreste, este y sureste)

Jalisco (norte, centro y sur)

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Coahuila (oeste)

Tamaulipas (sur)

San Luis Potosí (suroeste)

Zacatecas (oeste, sur y sureste)

Aguascalientes

Nayarit (norte y este)

Colima

Michoacán (norte y este)

Guerrero (centro)

Guanajuato (oeste, norte y centro)

Querétaro (oeste y sur)

Hidalgo (oeste)

Estado de México (norte y oeste)

Ciudad de México

Puebla (norte)

Veracruz (centro y sur)

Chiapas (centro y este)

Tabasco (este)

Campeche (norte y suroeste)

Yucatán (centro y oeste)

Quintana Roo (sur)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Morelos

Tlaxcala

Oaxaca

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Se esperan altas temperaturas de hasta 45 °C

Sin embargo, las altas temperaturas se tienen previstas para esta jornada. El termómetro podría ascender hasta los 45 °C. A continuación te presentamos un listado sobre las entidades que registrarán estas cálidas condiciones.

De 40 a 45 °C

Baja California Sur (sur)

Sonora (centro y sur)

Chihuahua (suroeste)

Sinaloa (norte)

De 35 a 40 °C

Baja California (noreste)

Durango (noreste y oeste)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Nayarit

Jalisco (sur y suroeste)

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Veracruz (centro y sur)

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

De 30 a 35 °C