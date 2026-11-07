Se prevé descenso de temperatura en el noreste del país

El Servicio Meteorológico Nacional vigila al frente frío número 4 sobre el noreste de México y a una vaguada en altura sobre el sur y sureste del país

Para este viernes, el sistema frontal número 4 será reforzado por una masa de aire frío sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, además de una vaguada en altura en el oriente sur y sureste del país, lo que originará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz; puntuales fuertes en zonas de Querétaro, Guerrero y Oaxaca y Chiapas; intervalos de chubascos en Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Jalisco y Colima.

Asimismo, se prevé descenso de temperatura en el norte y noreste del país.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de la República Mexicana, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Sonora y Chihuahua; chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en Sinaloa.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y mar Caribe generará intervalos de chubascos en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico para la Mesa Central

En el transcurso del día, cielo parcialmente medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región, y muy frío con bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y San Luis Potosí (este); y puntuales fuertes en Coahuila (este).

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.