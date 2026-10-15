Se mantiene huracán Simon cercano a costas de Jalisco y Nayarit

Simón continúa como huracán categoría 2 y se prevé que permanezca semiestacionario sobre el océano Pacífico durante las próximas horas

El huracán Simon continúa desplazándose lentamente frente a las costas del Pacífico mexicano y mantiene condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en estados del occidente del país, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante su aviso de las 06:00 horas de este miércoles, el SMN informó que Simón se mantiene como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. El sistema se localizó a 240 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora.

Las autoridades meteorológicas señalaron que el ciclón se desplaza hacia el suroeste a una velocidad de 6 kilómetros por hora y se prevé que permanezca prácticamente estacionario frente a las costas de Jalisco durante las próximas 48 horas, antes de iniciar un proceso gradual de debilitamiento.

La circulación del fenómeno genera lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco y Nayarit, así como chubascos en el sur de Sinaloa. Además, se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 kilómetros por hora y oleaje de hasta dos metros en zonas costeras.

El organismo mantiene vigente una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, mientras exhortó a la población, así como a embarcaciones marítimas, a mantenerse atentas a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

De acuerdo con la trayectoria pronosticada, Simon continuará como huracán categoría 2 durante este miércoles y parte del jueves. Posteriormente descendería a categoría 1 y podría degradarse a tormenta tropical hacia el fin de semana cerca de la península de Baja California Sur.

Aunque el sistema se ha alejado de los escenarios más severos previstos días atrás, las autoridades advirtieron que las precipitaciones derivadas de su amplia circulación aún pueden provocar incrementos en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas bajas del occidente.