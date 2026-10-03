Se mantiene el huracán Rachel como categoría 3

De acuerdo a la Conagua, el centro de Rachel se localizó durante la madrugada de este viernes a aproximadamente 395 kilómetros al sur de Cabo San Lucas

El huracán Rachel continúa como un ciclón de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, aunque mantiene una trayectoria de alejamiento gradual del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro de Rachel se localizó durante la madrugada de este viernes a aproximadamente 395 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 510 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de hasta 220 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 7 km/h.

Aunque el fenómeno meteorológico se interna cada vez más en aguas abiertas del océano Pacífico, su amplia circulación continúa favoreciendo condiciones adversas en varios estados del occidente y noroeste del país. El SMN prevé lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur, además de oleaje elevado y rachas de viento en diversas entidades costeras.

Entre los principales efectos pronosticados destacan oleaje de entre 5 y 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur, así como olas de 3 a 5 metros en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Asimismo, se esperan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas costeras de Baja California Sur.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias asociadas a Rachel podrían ocasionar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

El SMN también prevé que Rachel comience un proceso gradual de debilitamiento durante las próximas horas. Según los pronósticos, podría descender a categoría 2 entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, mientras continúa alejándose de las costas mexicanas.

Rachel se convirtió en uno de los sistemas más intensos de la temporada de ciclones tropicales 2026 en el Pacífico oriental, alcanzando la categoría de huracán mayor en los últimos días. A pesar de su fortalecimiento reciente, los modelos meteorológicos indican que su trayectoria actual reduce el riesgo de impacto directo sobre territorio nacional.