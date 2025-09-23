Se mantiene el ambiente muy bochornoso para este martes

Por: Katia González 23 Septiembre 2025, 05:00 Compartir

Aunque la mañana será bastante agradable y con buen tiempo, durante la tarde hay posibilidad de lluvia, por lo que el bochorno estará muy presente

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Este martes 23 de septiembre será un día de muchos contrastes en el Área Metropolitana, pues habrá una mañana relativamente fresca, una tarde calurosa y con mucho bochorno y una noche un tanto incómoda. Por la mañana la temperatura será de 23 grados, con cielo con escasa nubosidad y son probabilidad de lluvia, por lo que el bochorno no será tan marcado. La cosa cambia totalmente para la tarde, pues se estima una temperatura de 34 grados con cielo nublado y posibilidad de precipitaciones de 25%, lo que alimentará la creación de un ambiente sofocante. No descarte salir de casa con paraguas por si llueve. Finalmente, por la noche se esperan 27 grados con escasas nubes, por lo que el bochorno seguramente se mantenga presente a la hora de dormir.