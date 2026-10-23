Se forma tormenta Vance en el Pacífico; sin afectar aún México

El pronóstico contempla que Vance aumente su intensidad durante los próximos días y alcance la categoría 1 de huracán durante la madrugada del viernes

La tormenta tropical Vance se formó durante el miércoles al sur de las costas mexicanas de Guerrero y podría alcanzar la categoría 3 de huracán el sábado, aunque por ahora no afecta al país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

El organismo precisó que el ciclón surgió de la intensificación de la depresión tropical Veintidós-E, registrada durante la mañana con vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75.

A las 15:00 hora local, Vance se localizaba a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 1.170 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, en el Pacífico mexicano.

El sistema presentaba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y un desplazamiento hacia el oeste a once kilómetros por hora, según el aviso.

“Por el momento, el sistema no representa peligro para el territorio nacional”, indicó el SMN, que tampoco reportó efectos sobre el país ni emitió recomendaciones debido a su distancia y trayectoria.

No obstante, el pronóstico contempla que Vance aumente su intensidad durante los próximos días y alcance la categoría 1 de huracán durante la madrugada del viernes, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora.

Para el mediodía del viernes podría subir a categoría 2 y durante la madrugada del sábado a categoría 3, con vientos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240, a unos 645 kilómetros al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

La trayectoria prevista lo mantendría sobre el mar, sin tocar tierra mexicana, mientras que, para el lunes 26 de octubre, el organismo lo sitúa como huracán de categoría 2 a 370 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, sin señalar un punto de entrada a tierra.

Guerrero ha registrado impactos de huracanes intensos en años recientes, como en octubre de 2023, cuando Otis tocó tierra en las inmediaciones de Acapulco como categoría 5, la más alta escala, con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora.

El 23 de septiembre de 2024, John ingresó al sur-suroeste de Marquelia, también en Guerrero, como huracán de categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora.

La temporada de ciclones tropicales en el Pacífico mexicano comenzó el pasado 15 de mayo y se extenderá oficialmente hasta el 30 de noviembre.

Según el balance de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Pacífico acumula 20 ciclones: 10 tormentas tropicales, dos huracanes de categorías 1 o 2 y ocho de categorías 3 a 5.

Los ocho huracanes mayores, incluido el último, Trudy, superan los cinco previstos por las autoridades, aunque el total permanece dentro del pronóstico de entre 18 y 21 ciclones.