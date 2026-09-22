Se forma la tormenta tropical Polo en el Pacífico

El SMN advirtió de una 'rápida intensificación' del ciclón durante los próximos días y prevé que Polo se convierta en un huracán mayor a mediados de semana

La tormenta tropical Polo se formó en el océano Pacífico tras la intensificación de la Depresión Tropical Diecisiete-E y podría convertirse en un huracán a mediados de esta semana, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, el organismo detalló que el fenómeno alcanzó la categoría de tormenta tropical la noche del domingo, cuando se encontraba a 380 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, en el occidental estado de Michoacán, y a 435 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Polo registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el este-noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en zonas de Colima, Michoacán y Guerrero, además de provocar mar de fondo con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de esos tres estados y Oaxaca.

El SMN advirtió de una "rápida intensificación" del ciclón durante los próximos días y prevé que Polo se convierta en un huracán mayor a mediados de semana.

En un pronóstico previo, el coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, había avisado que a partir del martes sería necesario vigilar especialmente el cambio en la trayectoria del sistema hacia el noroeste, debido a su aproximación a las costas del Pacífico.

Las previsiones apuntaban a que el ciclón podría alcanzar la categoría 3, con vientos sostenidos de alrededor de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora, frente a las costas de Guerrero, antes de desplazarse hacia Michoacán y Colima.

Las autoridades alertaron de que las lluvias asociadas al fenómeno podrían provocar deslaves, aumento de los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidieron a la población seguir los avisos oficiales y las recomendaciones de Protección Civil.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico durante la temporada 2026, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar las categorías 3, 4 o 5.