Se forma la tormenta tropical ‘Cristóbal’ en océano Atlántico

Conagua detalló que este sistema meteorológico se encuentra a 1,420 kilómetros al oeste de las Azores y a 4,550 al este-noreste de Quintana Roo

La tormenta tropical Cristóbal se formó este miércoles en las inmediaciones del océano Atlántico, al oeste de las Azores.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en Miami, se prevé que esta tormenta se disperse hasta el jueves.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que este sistema meteorológico se encuentra a 1,420 kilómetros al oeste de las Azores y a 4,550 al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.