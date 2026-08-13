Se forma la tormenta tropical ‘Cristóbal’ en océano Atlántico

La tormenta tropical Cristóbal se formó este miércoles en las inmediaciones del océano Atlántico, al oeste de las Azores.
De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes en Miami, se prevé que esta tormenta se disperse hasta el jueves.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que este sistema meteorológico se encuentra a 1,420 kilómetros al oeste de las Azores y a 4,550 al este-noreste de Cancún, Quintana Roo.
Esta mañana se formó la #TormentaTropical #Cristobal en el océano #Atlántico. Se encuentra a mil 420 km al oeste de las Azores, y a 4 mil 550 km al este-noreste de Cancún, #QuintanaRoo. No genera efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/XCRvxbokPd— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026
Debido a su ubicación, esta tormenta tropical no representa riesgos para el territorio nacional.
Se esperan fuertes lluvias y oleaje para este 12 de agosto
A pesar de que "Cristóbal" se encuentra lejos del territorio mexicano, la Comisión Nacional del Agua prevé intensas lluvias para al menos cinco entidades.
En los gráficos te compartimos el #Pronóstico de #Lluvias, #Viento, #Oleaje y altas #Temperaturas para este miércoles en nuestro país pic.twitter.com/mztfWPkU0Q— CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 12, 2026
A continuación te presentamos las precipitaciones que se esperan para la jornada de este miércoles:
Lluvias intensas (75 a 150 mm)
- Jalisco (oeste)
- Veracruz (sur)
- Chiapas (norte, este y sur)
- Campeche (costa y suroeste)
- Yucatán (norte y noroeste)
Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua (suroeste)
- Colima
- Michoacán (oeste y norte)
- Oaxaca (este)
- Tabasco (oeste y sur)
- Quintana Roo (sur)
Lluvias fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (norte y sur)
- Sinaloa (norte y centro)
- Durango (noroeste y oeste)
- Nayarit
- Guanajuato (suroeste)
- Hidalgo (suroeste)
- Estado de México (centro y oeste)
- Ciudad de México
- Puebla (sureste)
- Guerrero (sureste)
Chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Querétaro
- Morelos
- Tlaxcala
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Coahuila
- Nuevo León