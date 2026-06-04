Se forma la primera tormenta tropical 'Amanda' en el Pacífico

El desarrollo de Amanda también ocurre mientras los meteorólogos mantienen vigilancia sobre otras zonas de baja presión frente al sur de México

La tormenta tropical Amanda se formó este miércoles en el océano Pacífico y se convirtió en el primer ciclón con nombre de la temporada de huracanes 2026 en esa cuenca.

El sistema evolucionó a partir de la depresión tropical Uno-E, que ganó organización durante las últimas horas hasta alcanzar fuerza de tormenta tropical sobre aguas abiertas del Pacífico oriental.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el centro de Amanda se mantiene mar adentro y, por ahora, no representa una amenaza inmediata para tierra.

Amanda se mantiene lejos de las costas mexicanas

Al momento de su formación, Amanda se ubicaba a más de 2,300 kilómetros al suroeste de Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste sobre el océano.

Debido a su trayectoria y distancia, las autoridades meteorológicas no han emitido alertas costeras para México. Sin embargo, el sistema seguirá bajo vigilancia durante los próximos días ante posibles cambios en su intensidad.

Los pronósticos indican que Amanda podría fortalecerse gradualmente mientras permanezca sobre aguas favorables, aunque también se prevé que encuentre condiciones menos propicias hacia el fin de semana, lo que favorecería su debilitamiento.

Inicia actividad ciclónica en el Pacífico

La formación de Amanda marca el arranque formal de la actividad ciclónica con nombre en el Pacífico oriental, cuya temporada comenzó el pasado 15 de mayo.

Para este año se prevé una temporada activa, con la posible formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico. De ellos, entre 9 y 11 podrían alcanzar fuerza de huracán, mientras que entre 4 y 5 llegarían a categorías mayores.

El desarrollo de Amanda también ocurre mientras los meteorólogos mantienen vigilancia sobre otras zonas de baja presión frente al sur de México, aunque hasta ahora ninguna representa una amenaza inmediata para el país.

Mientras el Pacífico ya registró su primer sistema nombrado de 2026, la temporada de huracanes del Atlántico comenzó el lunes y aún no presenta ciclones tropicales con nombre.

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo permanente en ambas cuencas, debido a que junio suele marcar el inicio gradual de una mayor actividad tropical conforme aumentan las temperaturas del mar.

Aunque Amanda se mantiene lejos de tierra, su formación sirve como recordatorio del inicio de una temporada en la que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente en estados costeros del Pacífico mexicano.