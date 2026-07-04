Se extiende onda tropical 14 en costas de Colima y Michoacán

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero

Para este viernes, la onda tropical número 14 se extenderá frente a las costas de Colima y Michoacán, mientras que la onda tropical número 15 recorrerá el sureste mexicano; ambos sistemas interaccionarán con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Esto originará condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (noreste y este), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste) y Guerrero (este); puntuales fuertes en Coahuila (sureste), San Luis Potosí (este), Jalisco (este), Michoacán (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Tamaulipas (sur), Veracruz (sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).

Además de intervalos de chubascos en Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Sonora.

Finalmente, persistirá el ambiente vespertino muy caluroso en el noroeste del territorio nacional y en zonas del istmo de Tehuantepec, con temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (norte y sur), Chihuahua (este y suroeste) y Oaxaca (este).