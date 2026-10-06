Se extiende frente frío 1 sobre costas de Tamaulipas y Veracruz

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente número 1 y de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico

Para este lunes, el frente número 1 se extenderá frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, e interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el centro del país, con un canal de baja presión en el suroeste del golfo de México y con dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una al sur de las costas de Oaxaca y otra en el golfo de México.

Esto originará lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco; puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca; puntuales muy fuertes en zonas de Nuevo León y Campeche; y puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en entidades del norte y noreste de México.

Asimismo, se pronostican intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en Baja California y Sonora.

Por su parte, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte de la República Mexicana.

Finalmente, Rachel mantendrá su desplazamiento hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas y dejando de afectar gradualmente al territorio nacional.