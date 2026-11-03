Se extiende el frente frío número 4 sobre el noroeste de México

Se prevén lluvias con intervalos de chubascos en estados del noroeste, norte, occidente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán

Para este lunes, el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte del territorio mexicano, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, originarán chubascos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima y Michoacán; y lluvias aisladas en Baja California Sur, Nuevo León y Nayarit, así como fuertes rachas de viento en zonas del noroeste y norte de México.

Canales de baja presión que se extenderán en el interior del territorio nacional en interacción con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente de la República Mexicana, mantendrá ambiente estable y baja probabilidad de lluvias en zonas de dicha región, así como en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico para la Mesa del Norte

En el transcurso del día, cielo medio nublado con lluvias e intervalos de chubascos en Chihuahua y Coahuila, y con lluvias aisladas en Nuevo León; cielo despejado a medio nublado y sin lluvia en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío a muy frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido en la mayor parte de la región, y caluroso en zonas de Coahuila y Nuevo León.