Se extenderá frente frío número 4 sobre el noreste de México

El sistema frontal número 4 permanecerá con características de estacionario sobre la región noreste del territorio mexicano

Durante este jueves, una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente y sur del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste); intervalos de chubascos en Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos; además de lluvias aisladas en Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México.

Por otra parte, el frente número 4 se extenderá sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, además de una vaguada en altura, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas (norte), Veracruz (sur) y Chiapas (sur); chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí y Puebla; así como lluvias aisladas en Tabasco y la península de Yucatán.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y escasa probabilidad de lluvia en el noroeste del país y estados de la Mesa del Norte.

Pronóstico para la Mesa del Norte

Cielo despejado a parcialmente nublado en el transcurso del día, con chubascos en Nuevo León y San Luis Potosí, durante la tarde. Sin lluvia en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco, y muy frío a gélido con bancos de niebla en zonas altas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León; y rachas de hasta 35 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.