Se esperan lluvias puntuales fuertes en 12 estados de México

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones

Para este martes, dos circulaciones ciclónicas, una en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del golfo de México, y otra en los niveles medios sobre el centro del país, en interacción con canales de baja presión extendidos sobre el interior del territorio nacional, aunados a inestabilidad atmosférica y al flujo de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Así como lluvias puntuales fuertes en Zacatecas (sur y suroeste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Hidalgo (este y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México y Guerrero (norte, centro y este); y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con la entrada de aire húmedo del mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro, sur y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en zonas de la península de Yucatán, así como en el noreste, occidente y noroeste del territorio mexicano.

Finalmente, una nueva onda tropical (número 14) se aproximará a las costas de Quintana Roo. Se ha formado la Depresión Tropical Cuatro E en el océano Pacífico, lejos de costas mexicanas.