VIE 14 FEB
30°

Clima

Se esperan lluvias puntuales fuertes en 12 estados de México

Por: Eduardo Tovar

01 Julio 2026, 08:05

Compartir
WhatsApp

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones

Se esperan lluvias puntuales fuertes en 12 estados de México

Para este martes, dos circulaciones ciclónicas, una en niveles altos de la atmósfera sobre el occidente del golfo de México, y otra en los niveles medios sobre el centro del país, en interacción con canales de baja presión extendidos sobre el interior del territorio nacional, aunados a inestabilidad atmosférica y al flujo de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Así como lluvias puntuales fuertes en Zacatecas (sur y suroeste), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Hidalgo (este y suroeste), Puebla (norte, este y sureste), Tlaxcala, Morelos, Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México y Guerrero (norte, centro y este); y lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en estados del norte, centro y occidente de México.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con la entrada de aire húmedo del mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste); y puntuales fuertes en Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro, sur y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

A su vez, prevalecerá el ambiente muy caluroso en zonas de la península de Yucatán, así como en el noreste, occidente y noroeste del territorio mexicano.

Finalmente, una nueva onda tropical (número 14) se aproximará a las costas de Quintana Roo. Se ha formado la Depresión Tropical Cuatro E en el océano Pacífico, lejos de costas mexicanas.

Comentarios