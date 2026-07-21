Se esperan lluvias intensas en regiones de Sonora y Chihuahua

Durante esta jornada de lunes el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país e interaccionará con canales de baja presión

Para este lunes, el monzón mexicano persistirá sobre el noroeste del país e interaccionará con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, generando lluvias puntuales intensas en Sonora (este y sureste) y Chihuahua (centro, oeste y suroeste).

Lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (norte) y Durango (noroeste); lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste), Nayarit (norte y este), Jalisco (oeste, centro y sur), Colima, Guanajuato (centro y sur), Michoacán (norte, centro y este), Guerrero (oeste y costa), Estado de México (norte, oeste y centro) y Morelos.

Así como intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Baja California, Nuevo León y Tamaulipas.

De igual forma, se pronostican vientos fuertes con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, golfo de California y Oaxaca (istmo de Tehuantepec); y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del territorio nacional, previéndose temperaturas superiores a 45 °C en Baja California (noreste).