Se esperan lluvias fuertes en el noreste y sureste de México

El Servicio Meteorológico Nacional monitorea durante este lunes la aproximación de una nueva onda tropical a las costas de Quintana Roo

Para este lunes, una circulación ciclónica en niveles altos al noreste de Tamaulipas y otra sobre la península de Yucatán, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, originarán lluvias intensas en zonas de Oaxaca y Chiapas, así como lluvias de fuertes a muy fuertes en el noreste y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, otro canal de baja presión sobre el norte, occidente y centro del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, así como lluvias intensas en Nayarit (sur), Jalisco (norte, oeste y sur), Colima y Michoacán (oeste y suroeste); y lluvias muy fuertes en zonas de Sinaloa (sur) y Durango (sur).

Condiciones climáticas para la Mesa del Norte

Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango (sur) y lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (suroeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (sur), San Luis Potosí (norte) y Zacatecas (noreste, sur y suroeste), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Además de lluvias con intervalos de chubascos en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente fresco a templado en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en Chihuahua (noreste y oeste) y Nuevo León (este).

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí y de la misma intensidad, pero de componente sur en Nuevo León; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas Chihuahua y Aguascalientes.