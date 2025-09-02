Se espera un domingo caluroso con cielo soleado

Protección Civil de Nuevo León emitió este domingo su pronóstico meteorológico para la entidad, anticipando un día mayormente soleado y caluroso

Protección Civil de Nuevo León emitió este domingo su pronóstico meteorológico para la entidad, anticipando un día mayormente soleado y caluroso.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente soleado, con una temperatura de 23 grados Celsius.

Para la tarde, se espera un ascenso significativo en la temperatura, alcanzando hasta los 37 grados, acompañado de cielo despejado.

Por la noche, se prevé la presencia de algunas nubes, viento moderado y una temperatura de 28 grados.

En cuanto a la calidad del aire, las autoridades informaron que se mantiene en nivel bueno, lo que representa condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

Protección Civil invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y consultar la calidad del aire.