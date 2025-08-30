Se espera fin de semana caluroso en Monterrey

Clima en Monterrey con ambiente caluroso en donde la temperatura máxima será de 36 grados y cielo despejado para esta jornada de viernes

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Nuevo León.- Fin de semana caluroso se pronostica durante este fin de semana en Monterrey, previo a la llegada de un descenso en la temperatura que llegará acompañado de lluvias.

Durante este sábado y domingo la temperatura mínima será de 24 grados y la máxima de 38 grados en promedio.

Para la Mesa del Norte, durante la tarde, estará presente un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 grados en zonas de Durango y San Luis Potosí, y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, prevaleciendo la onda de calor en Coahuila (centro y norte) y Nuevo León (sur).

Lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y fuertes en Durango, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida; además de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes; y lluvias aisladas en zonas de San Luis Potosí.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Con información de conagua.gob.mx