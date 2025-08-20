Se espera día caluroso este lunes 18 de agosto en Nuevo León

Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga y no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol

Este día, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos en Baja California Sur y lluvias fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Por otra parte, un canal de baja presión se extenderá sobre la Mesa del Norte, el occidente de México y la Mesa Central; aunado al ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, y al desplazamiento de la onda tropical núm. 23, al sur de las costas de Michoacán y Colima, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, además de lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco. Asimismo, otro canal de baja presión y la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 24), generarán lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste mexicano, así como en la península de Yucatán; con lluvias puntuales intensas en Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, litoral del Pacífico y golfo de México, así como en la península de Yucatán.

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado a cálido, y frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde ambiente caluroso en la región y muy caluroso en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como chubascos en Nuevo León y lluvias aisladas en San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin lluvia en Aguascalientes, Zacatecas y Coahuila. Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la región.

Se esperan temperaturas máximas de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca; con posibles tolvaneras: Baja California y Baja California Sur.