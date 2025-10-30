Se espera descenso en temperatura al cierre de la jornada

Clima en Monterrey con ambiente templado para este miércoles, en donde se espera una temperatura máxima de 23 grados por la tarde y de 16 grados por la noche

En la Mesa del Norte se espera durante este miércoles cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca); así como lluvias aisladas en Nuevo León y San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro). Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío y posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Nuevo León. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la región. Viento de componente norte de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en San Luis Potosí; rachas de viento de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Nuevo León; así como rachas de viento de hasta 40 km/h en Durango y Aguascalientes.