Se espera descenso en temperatura al cierre de la jornada

En la Mesa del Norte se espera durante este miércoles cielo medio nublado a nublado con chubascos y descargas eléctricas en San Luis Potosí (regiones Media y Huasteca); así como lluvias aisladas en Nuevo León y San Luis Potosí (regiones Altiplano y Centro).
Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en el resto de la región.
Por la mañana, ambiente frío y posibles heladas en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Nuevo León. Por la tarde, ambiente templado a cálido en la región.
Viento de componente norte de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en San Luis Potosí; rachas de viento de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Nuevo León; así como rachas de viento de hasta 40 km/h en Durango y Aguascalientes.