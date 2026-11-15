Se desplazará frente frío 5 sobre el litoral del golfo de México

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente frío 5, así como una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste

Durante este viernes, el frente frío número 5 se desplazará sobre el litoral del golfo de México hasta la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del país, propiciando lluvias muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así mismo, la masa de aire frío asociada al frente ocasionará viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, así como en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y rachas de 30 a 50 km/h durante la mañana en la costa de Tamaulipas; además de un descenso de la temperatura en estados del norte, noreste, oriente y centro de México.

Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que se desplazará sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, en combinación con un frente frío que se aproximará al occidente de Baja California y un pulso de la corriente en chorro polar, originarán rachas de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en la península de Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila, además de condiciones para caída de aguanieve en sierras de Baja California.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generará lluvias e intervalos de chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional.