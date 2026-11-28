La primera tormenta invernal de la temporada originara, lluvias torrenciales y caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán

Este día, la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el occidente de México, propiciando lluvias puntuales torrenciales en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán; intensas en Guanajuato, Estado de México y Guerrero; así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas del norte, noreste, centro, sur y sureste del país.

Además de un marcado descenso de temperatura sobre entidades del occidente, norte y centro del país; así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia zonas superiores a los 2,800 msnm del centro de la República Mexicana (Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México).

Finalmente, la masa de aire ártico que impulsó al frente número 8 mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y sureste de México, así como viento de componente norte con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y rachas de 40 a 60 km/h en la costa sur de Veracruz.

Pronóstico para la Mesa del Norte

Cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales fuertes en Zacatecas (sur), Aguascalientes y San Luis Potosí (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; intervalos de chubascos en Durango y Nuevo León; lluvias aisladas en Coahuila y sin lluvia en Chihuahua.

Por la mañana, ambiente frío, con bancos de niebla y posibles heladas en zonas serranas de San Luis Potosí y Aguascalientes; ambiente frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, y muy frío a gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente fresco a templado.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes; y rachas de hasta 30 km/h en el resto de la región.