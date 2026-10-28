Se debilita gradualmente tormenta tropical Vance

La circulación de Vance mantendrá las condiciones para lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país

Para este martes, la tormenta tropical Vance se localizará al suroeste de las costas de Colima y Jalisco; su circulación mantendrá lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en zonas de Michoacán y Nayarit; además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades.

Por otra parte, canales de baja presión que se extenderán sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Pronóstico para la Mesa del Norte

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío a muy frío con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas serranas, con lluvias puntuales fuertes en Durango (sur) y Zacatecas (sur).

Asimismo, se prevén lluvias con intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí, todas con descargas eléctricas; además de lluvias aisladas en Chihuahua.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y rachas de hasta 30 km/h en zonas de Chihuahua, Durango y Aguascalientes.