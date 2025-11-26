Se aproxima un frente frío a la metrópoli regia

Por: Arlett Fernández 25 Noviembre 2025, 14:16

Clima en Monterrey con temperatura máxima de 29 grados por la tarde y de 20 grados para la noche, previo a la llegada de un sistema frontal para este miércoles

En la Mesa del Norte se presentará en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí; y cielo parcialmente nublado, sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas de Nuevo León y San Luis Potosí; ambiente frío, siendo muy frío con heladas en sierras de la región, y gélido con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, así como ambiente fresco a templado en la mayor parte de Nuevo León, este de San Luis Potosí y este de Coahuila. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido en el resto de la región; lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén chubascos con posibles descargas eléctricas en Coahuila y San Luis Potosí. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y rachas menores a 35 km/h en zonas de Chihuahua y Aguascalientes.