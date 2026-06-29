Reino Unido deja atrás la ola de calor récord

Las temperaturas comenzarán a descender en el Reino Unido tras varios días de calor récord, informó la Oficina Meteorológica británica

La intensa ola de calor que afectó al Reino Unido durante los últimos días comenzó a remitir este sábado, de acuerdo con la Oficina Meteorológica británica (Met Office), que prevé un descenso gradual de las temperaturas hasta alcanzar valores habituales para la temporada a inicios de la próxima semana.

El organismo retiró la alerta roja, el nivel más alto de riesgo, que permaneció vigente entre el miércoles y el viernes en buena parte del país.

Sin embargo, mantendrá hasta la mañana del domingo la alerta ámbar para regiones del centro y el este de Inglaterra, donde aún se esperan condiciones de calor intenso.

Temperaturas comenzarán a descender

Este sábado, Londres registra temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados, una cifra inferior al récord de 37.3 grados alcanzado el viernes en Santon Downham, localidad del condado de Suffolk, en el este de Inglaterra.

Las previsiones indican que a partir del domingo los valores comenzarán a bajar de los 30 grados y que desde el lunes se ubicarán alrededor de los 25 grados.

Persisten algunas condiciones de inestabilidad

El meteorólogo jefe del Met Office, Dan Harris, explicó que el ingreso de aire más fresco procedente del Atlántico se extenderá a casi todo el territorio durante el domingo.

El extremo oriental del país continuará con un ambiente muy cálido, aunque menos húmedo, antes de experimentar noches más frescas.

Harris señaló además que todavía podrían presentarse tormentas eléctricas con caída de granizo en algunas zonas, aunque con menor intensidad que en los últimos días.

Para la próxima semana, el pronóstico contempla condiciones variables, con alternancia de nubes y claros, además del ingreso ocasional de frentes lluviosos desde el oeste.