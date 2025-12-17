Regresan las condiciones cálidas para este miércoles

Tras varios días de lluvias ligeras y frío, este miércoles el Sol volvería a salir y, a su vez, regresarían las temperaturas cálidas

Durante la mañana la temperatura es de 12 grados con cielo medio nublado y condiciones con humedad considerable, por lo que es buen tiempo para realizar ejercicio al aire libre antes de comenzar con la rutina.

Para la tarde la temperatura será de 24° con cielo medio nublado, por lo que la salida del astro rey provocaría que se levante bochorno, aunque también será favorable para lavar la ropa o hacer actividades que tuvieron que postergarse por la lluvia de los últimos días.

Finalmente, por la noche volverá el clima fresco, por lo que no hay que confiarse y dormir con la ventana abierta o no abrigarse, pues los 15° pueden provocar condiciones desfavorables.