Regresa el ambiente cálido para este fin de semana en Monterrey

Clima en Monterrey con probabilidad de chubascos para este viernes, pero durante sábado y domingo regresa el ambiente cálido con baja probabilidad de lluvia

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En la Mesa del Norte se pronostica cielo despejado a medio nublado, sin lluvia en Durango y Aguascalientes; y cielo medio nublado a nublado en el resto de la región.

Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío a muy frío con heladas en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y templado a cálido con bancos de niebla en el este de Coahuila y norte de Nuevo León.

Durante la tarde, ambiente caluroso en Chihuahua (noreste y suroeste) y muy caluroso en Coahuila (suroeste), con prevalencia de la onda de calor en Durango (oeste), Zacatecas (noreste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), siendo cálido en sierras de la región.

Lluvias puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Coahuila (noreste) y Nuevo León (norte), las cuales podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento de ríos y arroyos; intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en Chihuahua y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en zonas de Zacatecas.

Viento de dirección variable de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras en zonas de Chihuahua, Coahuila y Durango; asimismo se prevén vientos de 20 a 30 km/h en el resto de la región, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en zonas de Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.